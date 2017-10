Die Grünen haben nach den Worten von Fraktionschefin Göring-Eckardt keinen zweiten Vizekanzler-Posten reklamiert.

Göring-Eckardt betonte, ihre Partei habe überhaupt keinen Posten gefordert. Die Koordinierung müsse aber auf Augenhöhe stattfinden. Nur so könne eine Zusammenarbeit vernünftig funktionieren, gerade "in einem so schwierigen Bündnis". Eine Äußerung des Grünen-Geschäftsführers Kellner in der "Bild"-Zeitung war so verstanden worden, dass es in einer Jamaika-Koalition gleich zwei Stellvertreter von Bundeskanzlerin Merkel geben soll.