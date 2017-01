Vogelgrippe Seuche flaut in Deutschland nicht ab

Einer toten Gans wird eine Probe entnommen, um den Verdacht auf eine Infektion mit dem H5N8-Virus zu überprüfen. (picture alliance /dpa /Ina Fassbender)

Experten sehen bisher keine Anzeichen dafür, dass die Vogelgrippe in Deutschland zurückgeht.

Seit dem ersten Nachweis des H5N8-Erregers vor zwei Monaten seien fast 30 Ausbrüche in Geflügelhaltungen registriert worden, sagte eine Sprecherin des Friedrich-Loeffler-Instituts. Auch international breite sich die Seuche weiter aus. Vor wenigen Tagen hatte die Slowakei einen ersten Vogelgrippefall bestätigt, nach Kroatien und Griechenland.



In Deutschland sind fast alle Bundesländer betroffen. Allein in Niedersachsen wurden seit Anfang November mehr als 200.000 Nutzvögel getötet, um das Virus einzudämmen. Bisher gibt es keine Berichte darüber, dass der aktuelle Erreger auch auf Menschen überspringen kann.