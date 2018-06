Nach einer umstrittenen Äußerung von AfD-Chef Gauland fordert die "Alternative Mitte" eine öffentliche Entschuldigung von ihrem Parteivorsitzenden.

Die Gruppierung, die sich als Strömung der Gemäßigten in der AfD versteht, erklärte am späten Abend in Berlin, so etwas dürfe einem Politiker nicht passieren, der über ein Mindestmaß an Fingerspitzengefühl und Verantwortungsbewusstsein für die deutsche Geschichte verfüge. Gauland habe damit das Bild einer am rechten Rand offenen Partei vermittelt. Der Parteivorsitzende hatte beim Bundeskongress der AfD-Jugendorganisation gesagt, Hitler und die Nazis seien nur ein - Zitat - "Vogelschiss" in über 1.000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte.



Dem Satz voraus gegangen war ein Bekenntnis zur Verantwortung der Deutschen für den Nationalsozialismus mit Millionen ermordeten Juden und Millionen Kriegstoten.

