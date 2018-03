Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat zum Aufbau einer starken Nation aufgerufen.

Zum Abschluss der Jahrestagung (Audio-Link) des Volkskongresses beschwor er die Verwirklichung des, so Xi, "chinesischen Traums". China sei entschlossen, den blutigen Kampf gegen seine Feinde zu kämpfen.



Unter dem starken Beifall der Delegierten sagte Xi Jinping allen separatistischen Bestrebungen den Kampf an. Nicht ein Zentimeter des Landes könne von China abgegeben werden.



Xi bekräftigte die absolute Führungsrolle der Kommunistischen Partei in allen Bereichen des Lebens.



Auf dem Volkskongress war der Weg für Xi frei gemacht worden, unbegrenzt viele Amtszeiten zu regieren.

