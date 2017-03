Der chinesische Regierungschef Li Keqiang will mehr Industriebereiche für ausländische Unternehmen öffnen.

In seiner Rede zur Eröffnung der diesjährigen Plenartagung des Volkskongresses in Peking erneuerte er zugleich die Zusage, dass ausländische Firmen mit einheimischen gleich behandelt werden sollen. Dies solle sowohl für Lizenzen,

öffentliche Ausschreibungen und Standards gelten. Vor dem Hintergrund der Spannungen mit Europa und den USA im Handel kündigte Li an, in diesem Jahr die Produktionskapazität um rund 50 Millionen Tonnen Stahl reduzieren zu wollen. Auch sollten Anlagen zur Förderung von mindestens 150 Millionen Tonnen Kohle geschlossen werden. In dem Rechenschaftsbericht des chinesischen Premiers ist zudem die Rede davon, dass die Wirtschaft des kommunistischen Staates 2017 um 6,5 Prozent wachsen solle.