Die AfD-Bundestagsfraktion fordert eine Änderung des Paragrafen, der Volksverhetzung unter Strafe stellt.

Der sächsische Abgeordnete Maier stellte einen Gesetzentwurf der Partei vor, über den in dieser Woche im Bundestag beraten werden soll. Die AfD will mit der Änderung erreichen, dass auch das - Zitat - deutsche Volk ein geeignetes Tatobjekt einer Volksverhetzung sein kann. Gemeint sind die Deutschen in ihrer Gesamtheit.



Maier kritisierte, das werde in der Rechtspraxis aktuell nicht flächendeckend so gesehen. Maier ist bereits mehrfach selbst wegen Volksverhetzung angezeigt worden.



Die AfD kündigte außerdem einen Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung des Bundestags an, damit die Ausschüsse künftig nicht mehr gleichzeitig mit den Plenardebatten tagen.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.