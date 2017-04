Der Berliner AfD-Bundestagskandidat Nicolaus Fest und frühere stellvertretende Chefredakteur der "Bild am Sonntag" ist nach einem Blogbeitrag angezeigt worden.

Die Grünen-Abgeordnete June Tomiak teilte auf ihrer Homepage mit, sie habe Strafanzeige wegen des Verdachts auf Volksverhetzung gestellt. Zuvor hatte die Sprecherin des Türkischen Bunds Berlin-Brandenburg (TBB), Ayse Demir, eine Strafanzeige angekündigt. Sie warf Fest einen "offen zur Schau gestellten Rassismus" vor. Mit dem Recht auf Meinungsäußerung gehe auch eine Verantwortung einher, die insbesondere die Verbreitung rassistischen Gedankenguts verbiete. AfD-Parteichefin Frauke Petry kritisierte bei einer Podiumsdiskussion in Berlin die Wortwahl ihres Parteikollegen: "Wir müssen es wieder schaffen, als Menschen miteinander umzugehen", sagte sie.



Hintergrund ist ein Blogeintrag, in dem sich Fest abfällig über Gastarbeiter sowie Heranwachsende aus arabischen, afrikanischen Ländern und der Türkei äußert: "Alle sind laut, aggressiv, präpotent, ohne den Willen zur einfachsten Höflichkeit, ohne jede soziale Intelligenz." Sie seien "primitiv und bösartig". Gastarbeiter bezeichnet er pauschal als "Gesindel": Man müsse den Satz von Max Frisch, "dem zufolge wir Gastarbeiter riefen, aber Menschen bekamen, vielleicht korrigieren: Wir riefen Gastarbeiter, bekamen aber Gesindel."



Fest kandidiert bei der Bundestagswahl im Herbst auf Platz fünf der Berliner AfD-Landesliste. Bei der "Bild am Sonntag" hatte er 2014 mit einem islamfeindlichen Kommentar für einen Skandal gesorgt. Die Zeitung distanzierte sich im Nachhinein davon. Einige Zeit später verließ Fest den Springer-Verlag.