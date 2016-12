Volkswagen 1.500 Jobs in Nutzfahrzeugsparte fallen weg

Ein Auspuff eines Volkswagen vor dem VW Werk in Wolfsburg. (dpa)

Bei Volkswagen fallen im Rahmen des Stellenabbaus auch 1.500 Jobs in der Nutzfahrzeugsparte weg.

Bis 2021 sollen im Werk Hannover 950 Stellen in der Verwaltung und 550 in der Produktion abgebaut werden, wie ein Sprecher mitteilte. Der Umbau solle über Altersteilzeit umgesetzt werden. Betriebsrat und Konzernführung hatten sich im November darauf geeinigt, dass bis 2025 in Deutschland bis zu 23.000 Stellen gestrichen werden, um das Unternehmen profitabler zu machen.



Volkswagen steht wegen der Abgasaffäre unter steigendem Druck. Nach einem Gutachten des Rechtsprofessors Klinger, das dem Deutschlandfunk vorliegt, sind die Typengenehmigungen für die von den Manipulationen betroffenen Fahrzeugen unwiderruflich erloschen. Dies könne auch durch Rückruf und Reparatur nicht wieder hergestellt werden. Im Ergebnis bedeute dies, dass die Fahrzeuge gar nicht mehr fahren dürften.