Ungeachtet seiner Probleme durch den Abgas-Skandal hat der VW-Konzern im vergangenen Monat einen Rekord-Absatz erzielt.

Wie das Unternehmen in Wolfsburg mitteilte, lieferte es im September weltweit 1,01 Millionen Fahrzeuge aus und damit so viele wie noch nie innerhalb eines Monats. VW führt die Steigerung vor allem auf die gute Marktlage in China zurück. Dort würden etwa viele der neuen SUV-Fahrzeuge verkauft, sagte ein Sprecher.