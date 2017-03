Aufsichtsräte des Volkswagenkonzerns erhalten künftig keine Bonuszahlungen mehr.

Dies gab ein VW-Sprecher in Wolfsburg bekannt und bestätigte damit einen Bericht der "Bild"-Zeitung. Demnach soll ein normales Aufsichtsratsmitglied in Zukunft eine fixe Vergütung von 100.000 Euro pro Jahr erhalten. Aufsichtsratschef Pötsch bekommt insgesamt 400.000 Euro jährlich. Das neue System soll vom Geschäftsjahr 2017 an gelten. Der frühere VW-Aufsichtsratschef Piech hatte nach Angaben des Unternehmens im Jahr 2014 noch deutlich mehr als eine Million Euro erhalten. Davon waren fast 90 Prozent Bonuszahlungen.