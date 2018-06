Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat wegen des Skandals um manipulierte Dieselfahrzeuge ein Bußgeld von einer Milliarde Euro gegen den Volkswagen-Konzern verhängt. Der Autohersteller akzeptierte die Strafe.

"Durch den Bußgeldbescheid wird das gegen Volkswagen laufende Ordnungswidrigkeitenverfahren abschließend beendet", teilte der Volkswagenkonzern mit. Die Zahlung der Strafe sei ein "wesentlicher Schritt zur Bewältigung der Krise". Der Konzern hatte zwischen 2007 und 2015 weltweit fast elf Millionen mit einer betrügerischen Software ausgestatteten Autos verkauft. Noch immer gibt es Diskussionen darum, in welcher Form der Konzern für eine Nachbesserung der Autos sorgen muss. Dabei wird neben Software-Updates auch kontrovers über technische Nachrüstungen diskutiert.



Der Bußgeld-Betrag setzt sich aus dem gesetzlichen Höchstmaß einer Ahndung in Höhe von fünf Millionen Euro "sowie einer Abschöpfung wirtschaftlicher Vorteile in Höhe von 995 Millionen Euro zusammen", hieß es von Seiten des Konzerns. Volkswagen geht laut der Mitteilung davon aus, dass dies positive Auswirkungen auf weitere in Europa geführte Verfahren haben werde.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.