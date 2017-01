Volkswagen Festgenommenem Manager drohen in USA 169 Jahre Haft

Volkswagen in den USA (dpa/picture alliance/Friso Gentsch)

Dem in den USA festgenommenen früheren Volkswagen-Manager drohen nach Angaben des Justizministeriums in Washington bis zu 169 Jahre Haft.

Faktisch sehe er sich mit lebenslangem Gefängnis konfrontiert, erklärte das Ministerium. Insgesamt gebe es elf Anklagepunkte. Der Mann war am Samstag in Miami nach einem Urlaubsaufenthalt vor seiner Rückreise nach Deutschland verhaftet worden. Eine Freilassung gegen Kaution wurde wegen Fluchtgefahr abgelehnt. Wegen Betrugs sind zudem fünf weitere frühere und aktuelle Führungskräfte von VW angeklagt, die sich aber in Deutschland aufhalten. Laut Medienberichten wird ihnen die Vernichtung von belastendem Material vorgeworfen.