Bundesumweltministerin Hendricks hat angesichts des Dieselabgas-Skandals und der Kartellvorwürfe gegen deutsche Autobauer Versäumnisse der Politik eingeräumt.

Hendricks sagte nach einem Gespräch mit VW-Vorstandschef Müller in Wolfsburg, der Staat habe es in der Vergangenheit zu häufig an Distanz zur Automobilindustrie mangeln lassen. Die Branche habe sich deshalb zu sicher gefühlt. Dem VW-Management bescheinigte die SPD-Politikerin Missstände.



Volkswagen kämpft seit fast zwei Jahren mit den Folgen des Dieselabgas-Skandals. Heute kündigte der Konzern an, weitere 1,5 Millionen Fahrzeuge mit einer neuen Software nachzurüsten, um deren Emissionen zu senken.



Der ADAC hält dagegen eine technische Nachrüstung für unabdingbar. Um ein Auto mit der Abgasnorm Euro 5 auf den Grenzwertstandard Euro 6 zu heben, reiche eine Aktualisierung der Software nicht aus, sagte der Leiter des ADAC-Technik-Zentrums in Landsberg, Reinhard Kolke, im Deutschlandfunk.