Volkswagen will zu einem führenden Anbieter von Elektroautos werden.

Man habe im vergangenen Jahr die Weichen für die größte Transformation in der Geschichte des Unternehmens gestellt, sagte Konzernchef Müller bei der Jahrespressekonferenz in Wolfsburg. Der weltgrößte Autohersteller plant nicht nur Modelle mit Elektroantrieb, sondern arbeitet auch an der Entwicklung von selbstfahrenden Autos. 2016 hatte Volkswagen mit seinen zwölf Marken trotz weiterer Belastungen durch die Dieselaffäre einen Betriebsgewinn von 7,1 Milliarden Euro eingefahren. In den USA musste der Konzern wegen des Skandals um manipulierte Abgaswerte knapp 21 Milliarden Euro Strafe zahlen.