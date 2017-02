Volkswagen Piech lehnt Aussage vor Untersuchungsausschuss ab

Der früherer Aufsichtsratsvorsitzende Piech lehnt eine Aussage vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags ab (dpa-bildfunk / AP / Michael Probst)

Der frühere VW-Aufsichtsratschef Piëch will nicht vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags zum VW-Abgasskandal aussagen.

Das ließ Piëch über seinen Rechtsanwalt mitteilen, wie die Deutsche Presse-Agentur meldet. Angesichts neuer Anschuldigungen wollen Linke und Grüne den früheren Aufsichtsratschef als Zeugen im Untersuchungsausschuss vorladen. Eine Vernehmung Piëchs wurde demnach

am Donnerstag von den Oppositionsfraktionen beantragt. Piëch soll laut Medienberichten in Befragungen unter anderem durch Staatsanwälte erklärt haben, mehrere Aufsichtsräte und Ex-Vorstandschef Winterkorn hätten schon früher als bisher bekannt von Hinweisen auf Abgas-Manipulationen in den USA erfahren.