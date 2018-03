Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat ihre Ermittlungen gegen Volkswagen wegen möglicher Marktmanipulation ausgeweitet.

Anfang März seien deshalb mehrere Büros in der VW-Zentrale in Wolfsburg durchsucht worden, teilte die Behörde mit und bestätigte damit einen Bericht der "Wirtschaftswoche". Es bestehe ein Anfangsverdacht auf Marktmanipulation, Beschuldigte gebe es bisher nicht.



Hintergrund ist der Verdacht, dass VW in einer Mitteilung für den Kapitalmarkt vom Dezember 2015 im Zusammenhang mit dem Dieselskandal falsche Angaben gemacht hat. Vorsätzliche oder fahrlässige Falschangaben bei sogenannten Adhoc-Mitteilungen können den Straftatbestand der Marktmanipulation erfüllen.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.