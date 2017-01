Volkswagen Trotz Abgasskandal 2016 mehr Fahrzeuge verkauft

Volkswagen verkaufte 2016 mehr Fahrzeuge in China, der Absatz in Deutschland und den USA ging zurück. (dpa / picture alliance / Julian Stratenschulte)

Trotz des Abgasskandals hat der VW-Konzern im vergangenen Jahr mehr Autos der Marke Volkswagen verkauft.

Das Unternehmen teilte in Wolfsburg mit, der Absatz sei um knapp drei Prozent im Vergleich zu 2015 gestiegen. Auslöser sei vor allem der chinesische Markt mit 2,6 Millionen verkauften Fahrzeugen gewesen - das sei ein Plus von 14 Prozent. Weniger Käufer fand Volkswagen in Deutschland und den USA. Dort ging der Absatz um jeweils rund sieben Prozent zurück.



Im September 2015 hatte der VW-Konzern zugegeben, die Elektronik von Dieselfahrzeugen so manipuliert zu haben, dass auf Prüfständen geringere Schadstoffwerte gemessen wurden als im Normalbetrieb.