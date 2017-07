Der frühere VW-Chef Winterkorn hat nach Medieninformationen mindestens zwei Monate vor Bekanntwerden des Diesel-Skandals von den Manipulationen erfahren.

Ein Abgasspezialist bei Volkswagen habe Winterkorn und Markenchef Diess am 27. Juli 2015 ausführlich die Betrugssoftware erklärt, mit der weltweit etwa elf Millionen Fahrzeuge manipuliert wurden, berichtet die "Bild am Sonntag". Sie beruft sich auf Hunderte Zeugenbefragungen, FBI-Berichte, interne E-Mails und geheime Präsentationen. Volkswagen wollte sich vor dem Hintergrund laufender Ermittlungen nicht dazu äußern. Gegen Winterkorn sowie Konzernchef Müller und Aufsichtsratschef Pötsch laufen in Deutschland bereits Ermittlungen wegen des Verdachts der Marktmanipulation.