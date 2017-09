Volleyball-EM "Radikaler Wechsel hat sich bezahlt gemacht"

Der Einzug der deutschen Volleyball-Herren in das EM-Finale in Polen ist einer der größten Erfolge in ihrer Geschichte. DVV-Präsident Thomas Krohne macht dafür die "klare Handschrift" seines Cheftrainers verantwortlich: "Was mich besonders fasziniert ist, wie er die jungen Spieler mitnimmt", sagte Krohne im Dlf.

Thomas Krohne im Gespräch mit Marina Schweizer