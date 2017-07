Typisch Skandinavier: Sie sind einfach immer schneller. Bei der Gleichberechtigung, lange Zeit in den Schulen und jetzt auch in der Automobilbranche. Der schwedische Autobauer Volvo verabschiedet sich vom Verbrennungsmotor und setzt bei neuen Modellen ab 2019 nur noch auf den elektrischen Antrieb. Der klassische Verbrenner wird beerdigt. Chapeau, liebe Schweden. Ihr habt verstanden, dass ein Festklammern an einer veralteten Technologie nicht der richtige Weg sein kann. In Dieseldeutschland ist das noch nicht angekommen – vielleicht wegen der dicken Feinstaubwolke. Statt die Dieselkrise als Absprungbrett zu nutzen, doktern wir am Verbrennungsmotor herum.

Jetzt ließe sich einwenden: Was kümmert uns denn bitteschön Volvo? Der Autobauer setzt ja gerade mal eine halbe Million Autos im Jahr ab – und ist damit ein Winzling im Vergleich zu VW oder Daimler. Trotzdem ist es eine Entscheidung, die von Wolfsburg bis Stuttgart Beachtung finden muss. Denn damit ist klar: Schweden lebt die Zukunft, wir das Mittelalter. Die vor einem Jahr eingeführte Kaufprämie für Elektroautos wird kaum abgerufen – 23.000 Mal wurde sie beantragt. Das ist lächerlich. Die Deutschen wollen keine Elektroautos, weil diese noch immer teurer sind als Verbrenner, weil ein E-Auto selten eine lange Strecke möglich macht und weil das Aufladen mit Aufwand verbunden ist.

Ein Dieselgipfel nach dem anderen

Und weil es dort überall hakt, halten auch die deutschen Autobauer lieber verbissen an einer schmutzigen Technologie fest. Selbst ein grüner Ministerpräsident Kretschmann glaubt nicht an den Elektroantrieb und beschimpft seine eigene Partei wüst dafür – dass sie ab 2030 keinen Verbrenner mehr zulassen will. Statt über Elektroautos und andere alternative Antriebe zu sprechen, planen Politik und Autobranche lieber einen Dieselgipfel nach dem anderen. Und überlegen eifrig, wie aus schmutzigen Autos saubere werden können.

Dabei ließen sich Fahrverbote auch anders verhindern – nämlich dann, wenn der Anteil alternativer Antriebe am gesamten Autobestand steigen würde. Mehr Elektroautos gleich weniger Diesel gleich weniger Stickoxide in deutschen Großstädten. Diese Rechnung will zurzeit niemand machen.

Chinesischer Eigentümer

Volvo dagegen versteht die Zeichen der Zeit – auch dank seines chinesischen Eigentümers. Der weiß, der chinesische Markt setzt auf E-Autos und braucht E-Autos. Schon im nächsten Jahr droht für den weltgrößten Automarkt eine Quote für elektrische Antriebe. Ein Schreckgespenst, dass VW und Co. mithilfe der Politik versuchen zu vertreiben. Schlauer wäre es, diese Herausforderung anzunehmen und ernsthaft in den Wettbewerb einzusteigen.

Denn wenn VW, Daimler und BMW mit Hilfe der Politik so weitermachen wie jetzt, droht die Autorepublik Deutschland sehr bald zu verrosten. Und spätestens wenn uns Tesla, die Chinesen und die Schweden überholt haben, dann sind die vielen Tausend Arbeitsplätze in Wolfsburg, Stuttgart und München auch mit dem Diesel nicht mehr zu retten.

Sina Fröhndrich, Jahrgang 1984, ist Redakteurin in der Abteilung "Wirtschaft und Gesellschaft". Sie ist aufgewachsen in Brandenburg und hat Alte Geschichte, Evangelische Theologie und Journalistik in Leipzig und Florenz studiert. Vor ihrem Volontariat beim Deutschlandradio hat sie beim Lokalradio der Universität Leipzig mephisto 97.6, MDR Info, MDR Sputnik und DRadio Wissen gearbeitet.