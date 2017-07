Wenig später ist er einer der erfolgreichsten Schlagertexter. Er arbeitet für Friedrich Hollaender, Werner Richard Heymann oder Heinz Rühmann, und bald singt ganz Deutschland seine Zeilen wie "Das gibt’s nur einmal" oder "Ein Freund, ein guter Freund".

Nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten dichtet Robert Gilbert: "Das Land ist aufgebrochen - wie ein Pestgeschwür." Als Jude und Linker bleibt ihm nur die Flucht. In Amerika kämpft er den mühsamen Kampf, auch in einer fremden Sprache anspielungsreiche Texte zu schreiben. Nach dem Krieg kehrt er nach Europa zurück und nutzt seine im Exil erworbenen Englischkenntnisse, um große amerikanische Musicals wie "Cabaret" oder "My Fair Lady" ins Deutsche zu übertragen.

Sein Weg hat ihn von der Revolte zum Showgeschäft geführt, doch Wortwitz und Doppelbödigkeit ist er stets treu geblieben. Das wissen auch Kabarettisten und Chansonsänger späterer Jahrzehnte zu schätzen, wie Mary oder Malediva, Annette Postel oder Scarlett O’, die Robert-Gilbert-Texte in ihre Programme aufnehmen.

CD-Hinweis:

Robert Gilbert: "Meckern ist wichtig – nett sein kann jeder (Songs, Schlager und Chansons, einer unruhigen Zeit auf den Leib geschrieben)", Doppel-CD mit ausführlichem Beiheft von Volker Kühn (20 Seiten), duo-phon records in Zusammenarbeit mit der Akademie der Künste Berlin 2010, ca. 13 €





Literaturhinweise:

Marianne Gilbert Finnegan: Das gab’s nur einmal – Verloren zwischen Berlin und New York"

Diogenes-Verlag Zürich 2007; 304 Seitem, antiquarisch erhältlich

Werner Richard Heymann (Hg.: Hubert Ortkemper): "Liebling, mein Herz läßt dich grüßen – Der erfolgreichste Komponist der UFA-Zeit erinnert sich"

Schott Music Mainz 2011; 368 Seiten (mit beiliegender CD), 25,50 €

Buchcover (Peter Lang AG)

Christian Walther: "Robert Gilbert: Eine zeitgeschichtliche Biografie"

Peter Lang, 2016. 435 Seiten. 84,95 Euro