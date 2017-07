Verteidigungsministerin von der Leyen ist zu einem Besuch der Bundeswehr-Soldaten in Mali eingetroffen.

Im Lager in Gao will sie sich über die Ermittlungen informieren und an einem Feldgottesdienst für die beiden ums Leben gekommenen Piloten teilnehmen. Die Reise der Ministerin nach Mali und anschließend nach Niger war schon mehrere Wochen lang geplant, sie wurde aber wegen des Hubschrauberunglücks am vergangenen Mittwoch vorgezogen.



In Gao sind rund 800 deutsche Soldaten als Teil der UNO-Mission Minusma stationiert. Sie überwacht die Einhaltung des Friedensabkommens zwischen der malischen Regierung und den Rebellen.