Von der Leyen Im Kampf gegen Terror nicht nachlassen

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) lässt sich von Bundeswehrsoldaten auf dem Weihnachtsmarkt im Feldlager Camp Marmal in Masar-i-Scharif (Afghanistan) fotografieren. Von der Leyen war am Donnerstagmorgen zu ihrem traditionellen Weihnachtsb (dpa/picture-alliance/Gregor Fischer)

Verteidigungsministerin von der Leyen hat zum entschlossenen Kampf gegen den Terror aufgerufen.

Bei einem Besuch der Bundeswehrsoldaten in Afghanistan sagte sie, Frieden und Freiheit seien nicht selbstverständlich. Man dürfe sich nicht unterkriegen lassen vom Terror. Die ganze Weltgemeinschaft müsse entschieden gegen Extremisten vorgehen, sei es in Europa, im Nahen Osten, in Afrika oder auch in Afghanistan. Von der Leyen besuchte das Feldlager von Mazar-i-Scharif im Norden des Landes, wo noch etwa 800 deutsche Soldaten stationiert sind. Ende 2014 hatte die NATO ihren Kampfeinsatz in Afghanistan nach zwölf Jahren beendet. Seitdem beschränkt sich die internationale Truppe dort auf die Ausbildung und Beratung einheimischer Soldaten.