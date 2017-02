Dieser Antrittsbesuch ist der Auftakt einer Serie von sicherheitspolitischen Veranstaltungen in der vor uns liegenden Woche. Am Mittwoch und Donnerstag treffen sich die Verteidigungsminister der NATO in Brüssel, ab Freitag tagt in München die alljährliche Sicherheitskonferenz. So dient dieser Besuch einer ersten Kontaktaufnahme mit einer Administration, die durchaus unterschiedliche Signale aussandte. US-Verteidigungsminister James Mattis ist als ehemaliger General, der auch im Hauptquartier des Bündnisses stationiert war, jemand, der die NATO kennt, ihre Vorteile, aber auch ihre Mängel. Er wird, die NATO-kritischen Bemerkungen seines Präsidenten im Kreuz, die Mängel durchaus ansprechen und angehen.

Da sollten wir uns in Deutschland nichts vormachen: Auch eine denkbare Administration Hillary Clinton wäre mit einem Forderungskatalog in Brüssel aufgetaucht, und das sicherlich mit Recht. Das angestrebte Ziel, in einigen Jahren zwei Prozent des Bruttosozialprodukts für die Sicherheit auszugeben, ist für Deutschland erreichbar. Zwei Prozent von einem hohen Bruttosozialprodukt würden fast eine Verdoppelung des Verteidigungshaushalts bedeuten.

Ein zweiter Punkt ist Diskussionsthema zwischen den USA und den Deutschen: Soll und kann die NATO eine wichtigere Rolle im Kampf gegen den IS im Irak und in Syrien spielen? Es ist durchaus verständlich, dass die Südosteuropäer in der NATO darauf hinweisen, dass auch bei ihnen die Lage kritisch ist, nicht nur an der Ostflanke der Allianz. Die Instrumente, die im Süden angewendet werden müssen, sind aber andere. Während im Osten eine Stabilisierung der Abwehrfront angesagt ist, sind es im Südosten eher operative, auch offensive Aktionen. Und dafür gibt es im Bündnis große Reserven. Trotzdem wird die NATO durch die Schaffung einer entsprechenden Zelle beim Hauptquartier in Neapel zunächst die Aufklärungs- und Analysefähigkeiten weiter ausbauen.

Russland als wichtiger Partner

Mattis weiß genau, dass die NATO längst aus der Afghanistan-Struktur herausgewachsen ist. Die USA machen erst an diesem Wochenende durch neue Truppenverlegung klar, dass sie ihr Engagement in Europa dann, wenn es nötig ist, massiv aufrechterhalten. Heute sind US-Truppen auch in Litauen eingetroffen. Dann ist die Übereinstimmung zwischen Mattis und von der Leyen, dass Russland für viele Problemlösungen ein wichtiger Partner ist, eine Binse. Dass das aber voraussetzt, dass Russland sich an internationales Recht hält, ebenfalls. Auch hier wird Präsident Trump – sagen wir es – neu interpretiert. Wenn Ursula von der Leyen diese Gewissheit mitbringt, ist die Tagesordnung der nächsten Woche bestimmt.

Auf dieser Basis lassen sich die Elemente offen besprechen, wie sich die NATO neu positionieren kann. In diesem Sinne hat sich die USA-Reise gelohnt, auch, wenn man sich ja in wenigen Tagen in Europa sowieso sieht.

Rolf Clement (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Rolf Clement, geboren 1953 in Stuttgart, studierte Jura in Bonn. Er ist Korrespondent für Sicherheitspolitik beim Deutschlandfunk. Seit 1989 ist er beim DLF. Bis 2007 leitete er die Abteilung Hintergrund. Vor seiner Zeit beim DLF war er Parlamentskorrespondent des NDR in Bonn.