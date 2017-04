Bundesverteidigungsministerin von der Leyen schließt aus, dass Deutschland sich mit Aufklärungsflugzeugen an möglichen weiteren Angriffen der USA in Syrien beteiligt.

Die CDU-Politikerin sagte in mehreren Interviews, die Tornados der Bundeswehr hätten in der Koalition gegen den Terror eine klare Aufgabe - und das sei die Aufklärung im Kampf gegen die Terrormiliz IS.



Die USA hatten 59 Tomahawk-Marschflugkörper auf einen Luftwaffenstützpunkt in Syrien abgefeuert. Präsident Trump nannte als Grund für den Militärschlag den mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz syrischer Truppen. UNO-Botschafterin Haley erklärte inzwischen auf einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats in New York, die Vereinigten Staaten seien auf weitere Schritte vorbereitet. Syrien dürfe nie wieder chemische Waffen einsetzen. Der russische UNO-Botschafter Safronkow warf den USA dagegen vor, internationales Recht gebrochen zu haben.



Luxemburgs Außenminister Asselborn warnte in der Zeitung "Die Welt" davor, die Nato in den Syrien-Konflikt hineinzuziehen. Dies wäre verherrend.