Angesichts der Bemühungen der Bundesregierung um einen Sitz im UNO-Sicherheitsrat sieht Verteidigungsministerin von der Leyen zusätzliche militärische Aufgaben auf Deutschland zukommen.

Ein Sitz im Sicherheitsrat sei mit besonderer Verantwortung und Erwartungen verbunden, sagte von der Leyen der "Bild am Sonntag". Das reiche von humanitärer Hilfe bis hin zu militärischer Unterstützung. Ein Land mit so hohem politischen und wirtschaftlichen Gewicht wie Deutschland müsse sich dieser Verantwortung stellen.



Die Ministerin betonte, die Bundeswehr wäre in der Lage gewesen, sich an den Luftangriffen gegen die syrische Armee in diesem Monat zu beteiligen. Was Großbritannien aus der Luft beigetragen habe, könne auch Deutschland leisten, so von der Leyen.

