Der Giftanschlag auf den früheren Doppelagenten Skripal in Großbritannien belastet zunehmend das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen. Verteidigungsministerin von der Leyen sprach im ZDF von einem schweren Bruch aller internationaler Abkommen. Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger, sagte im Deutschlandfunk, hinter der Tat könnten die russische Regierung oder ein russischer Geheimdienst stecken.

In diesem Fall ginge es Moskau um eine Machtdemonstration und einen Test der Geschlossenheit des Westens. Eine zweite Möglichkeit sei, dass versprengte Ex-Geheimdienstler sich Zugang zu dem verwendeten Nervenkampfstoff verschafft hätten. Auch diese Option lasse Schlimmes befürchten. Ischinger sprach sich im Deutschlandfunk für Solidarität mit der Regierung in London aus. Es dürften aber nicht alle hochrangigen Kontakte abgebrochen werden.



Bundesverteidigungsministerin von der Leyen verurteilte die Vergiftung des früheren russischen Doppelagenten Skripal als "schweren Schlag gegen die internationale Sicherheit". Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg seien Chemiewaffen wieder auf europäischem Grund und Boden eingesetzt worden. Die CDU-Politikerin sagte im ZDF, man dürfe jetzt unter keinen Umständen zur Tagesordnung übergehen. Es handele sich um einen schweren Bruch aller internationaler Abkommen.



Von der Leyen forderte, dass unabhängige Chemiewaffenexperten der Vereinten Nationen den Vorfall aufklären. "Von Russland erwarte ich, dass es seinen Teil zur Aufklärung beträgt". Die Verteidigungsministerin verwies auf den Fall des russischen Oppositionellen Litwinenko im Jahr 2006: Russland habe "bereits einmal in Großbritannien einen Menschen getötet". Deshalb gehöre die Aufklärung nicht allein in die Hände Russlands. Von der Leyen will am Nachmittag mit ihrem britischen Amtskollegen Williamson über den Vorfall Skripal sprechen.



In der Affäre um den Giftanschlag haben sich London und Moskau im UNO-Sicherheitsrat gegenseitig attackiert. Der stellvertretende britische Gesandte bei den Vereinten Nationen, Allen, warf Russland in einer Dringlichkeitssitzung in New York (Audio-Link) einen Verstoß gegen die Chemiewaffenkonvention vor. Es müsse damit gerechnet werden, dass es künftig weitere ähnliche Attacken geben werde.



Der russische Botschafter Nebensia erklärte, Großbritannien schaffe eine hysterische Atmosphäre. Im Übrigen habe Moskau nichts mit dem Attentat zu tun; Skripal habe keinerlei Bedrohung mehr dargestellt. Die UNO-Botschafterin der USA, Haley, rief das Gremium auf, umgehend konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Wenn man nicht sofort handele, werde der Anschlag mit Nervengift in Salisbury nicht der letzte gewesen sein, erklärte sie. Das Gift könnte beispielsweise auch in New York oder jeder anderen Stadt eines UNO-Sicherheitsratsmitglieds eingesetzt werden.



Im Weißen Haus in Washington hieß es, die Entscheidung der britischen Premierministerin May, 23 russische Diplomaten auszuweisen, sei eine gerechte Antwort.



Der frühere Spion Skripal und seine Tochter waren Anfang März in Großbritannien bewusstlos aufgefunden worden; sie waren einem Nervengift ausgesetzt, das nach britischen Angaben in der Sowjetunion entwickelt wurde.



Russland hat eine Verwicklung mehrmals bestritten und ein Ultimatum für eine Stellungnahme verstreichen lassen. Stattdessen verlangte Außenminister Lawrow mit Verweis auf die internationale Chemiwaffenkonvention Proben des Giftes für eigene Untersuchungen. Vorher werde man sich nicht weiter in der Angelegenheit äußern, hieß es.

