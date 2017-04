Nicht nur die Ukraine-Krise hat gezeigt, dass Auseinandersetzungen zwischen Staaten, aber auch zwischen Gruppen, um Beispiel unterschiedlicher Ethnien, immer mehr im Cyberraum ausgetragen werden. Die Rolle von Waffen wird dabei geringer. Also muss der Cyberraum für jeden, der sich um die Sicherheit kümmert, ein elementar wichtiges Feld sein, neben dem Schlachtfeld, den Meeren, dem Weltraum und der Luft.

Offensive Operationen und Krisenfrüherkennung

Es ist ein starkes und auch richtiges Zeichen, dass die Bundeswehr nun ein eigenes Cyberkommando hat, das sich um diesen Raum kümmert. Zunächst muss diese Cybertruppe die Informationstechnologie der Bundeswehr selbst – zu Hause wie im Einsatz - schützen. Das ist unstrittig. 280.000 Cyber-Attacken hat allein die Bundeswehr in den ersten beiden Monaten dieses Jahres registriert. Im Kosovo-Krieg, und der ist fast 20 Jahre her, haben elektronische Angriffe auf die NATO deren gesamte interne Kommunikation lahmgelegt. Das ist nur ein Beispiel, und es ist so alt, dass sich jeder ausrechnen kann, dass heute viel mehr möglich ist. Wir dürfen sicherheitsrelevante Informationen nicht wie Kirschtörtchen auf dem Kaffeetisch präsentieren.

Der zweite Bereich ist, militärische Angriffe auf Deutschland oder die Bundeswehr im Einsatz auszuschalten. Das ist schon eine offensive Operation. Entsprechend müssen für solche Einsätze die Mandate ausgestaltet werden. Aber dann sind wir an dem Punkt, an dem es in unserem System kritisch werden kann. Ministerin von der Leyen sprach heute von der Notwendigkeit vorausschauender Analysen potenzieller Gefahren. Dabei geht es um Krisen, die gerade entstehen können, um Krisenfrüherkennung. Es geht um Krisen, die noch lange nicht offen ausgebrochen sind - und dies auch nicht sollen.

Das ist klassische Nachrichtenbeschaffung, aber auch solche, die mit Cyber-Methoden betrieben werden muss.

Die Bundeswehr braucht noch viele Experten

Schließlich findet der Anfang einer Krise auch im Cyberraum statt - siehe Ukraine -, und er wird, wenn man ihn nicht beantwortet, dort weiter eskaliert. Darauf ist unser Rechtssystem noch nicht ausgerichtet - hier würde ein Bundestagsmandat die operativen Vorfeldmöglichkeiten einschränken, wenn man sagt, wo man Gefahren sieht und wie man sie bekämpfen will. Auch innerhalb Deutschland gibt es viele, die in diesem Feld mitspielen: Länder, der Bund, die Polizei, die Nachrichtendienste und so weiter. Da muss das System ebenfalls geschlossen werden. Wenn jetzt schon das Wort von der geteilten Verantwortungslosigkeit am Rande des Aufstellungsappells bei der Bundeswehr geflüstert wird, ahnt man, worum es dabei geht.

Das alles zeigt, wie vielfältig die Aufgaben sind. Sie sind in der heutigen Sicherheitslandschaft von zentraler Bedeutung. Die Bundeswehr braucht dafür noch viele Experten, und wenn sie diese nicht auf dem Arbeitsmarkt finden kann, bietet eine solch neue Organisationsform auch die Möglichkeit, bei der Struktur und Bezahlung der Arbeitsplätze neue Wege zu gehen. Wichtig ist aber, dass nach der Bereitstellung der Instrumente auch die politische Rückendeckung dauerhaft gewährt wird, dass die Aufgaben ohne Hemmnisse erfüllt werden können. Das liegt in unser aller Interesse.