Diese etwas skurrilen Volksfeste aber auch das Kneippen, die Flussfischerei an der Sieg oder die Tradition der Feldgeschworenen – die ehrenamtlichen Grenzmarkierer in Bayern – eint eins: Sie gehören zum immateriellen Kulturerbe Deutschlands. 68 solcher Bräuche finden sich aktuell im bundesweiten Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO. Die Organisation will damit "die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen in Deutschland" sichtbar machen.

Hechtglück: Fischereibrudermeister Günter Engels und seine Kollegen fischen in der Sieg. (Deutschlandradio / Manfred Götzke )

Steht in diesem Verzeichnis also, was typisch deutsch ist, was die deutsche Kultur eigentlich ausmacht und prägt?

Manfred Götzke mit einem etwas anderen Beitrag zur Leitkulturdebatte.