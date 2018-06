Der französische Gartenarchitekt Gilles Clément legt mit "Ein großer Garten" ein großformatiges Gartenbuch vor, in dem seine große Leidenschaft für die gezähmte und die ungezähmte Natur deutlich wird. Mit den Bildern von Vincent Gravé wird daraus ein aufwändig illustriertes Wimmelbuch, das durch Ratefragen ("Siehst du die Trompetenblume?") die jüngsten Leser zum genauen Hinschauen einlädt.

Im jüngsten Band der schwedischen Reihe "Detektivbüro Lassemaja" von Martin Widmark treten viele bekannte Figuren auf, die die jungen Leser*innen zum kriminalistischen Raten und Knobeln einladen. Kann Jesus wirklich die Wikinger ermahnt haben? Die Antwort finden Ratefreunde, indem sie die Seite auf den Kopf stellen.

Originelle Anverwandlungen eines Roadmovies

Judith Rossell ist eine australische Kinderbuchautorin, die mit Stella Montgomery eine neue Detektivin ins Rennen schickt. Stella lebt mit drei knarzigen Tanten in einem düsteren Badeort namens Withering by Sea und schon in ihrem ersten Fall "Stella Montgomery und die bedauerliche Verwandlung des Mr. Filbert" geht es hoch her. Ein Ambiente im Stil von Steampunkt und spätem Viktorianismus sorgt für wohlige Rückenschauer.

Ortwin Ramadan hat mit "Glück ist was für Anfänger" einen preisgekrönten Jugendkrimi geschrieben. Maximilian und Oleg sind als ungleiche Freunde auf der Flucht, dabei gelingen originelle Anverwandlungen von Themen und Motiven eines klassischen Roadmovies.

Gilles Clément, Vincent Gravé: "Ein großer Garten"

aus dem Französischen übersetzt von Katharina Knüppel

Prestel Verlag, München. 32 Seiten gebunden 25,00 Euro.

Martin Widmark, Helena Wilms: "Detektivbüro Lassemaja – Das Feriengeheimnis"

aus dem Schwedischen übersetzt von Maike Dörries

Ueberreuter Verlag, Wien. 92 Seiten gebunden 8,95 Euro.

Judith Rossell, Nina Dulleck: "Stella Montgomery und die beadauerliche Verwandlung des Mr. Filbert"

aus dem Englischen übersetzt von Cornelia Panzacchi

Thienemann Verlag, Stuttgart. 272 Seiten, 13,99 Euro.

Ortwin Ramadan: "Glück ist was für Anfänger"

Coppenrath Verlag, Münster´. 352 Seiten, 16,95 Euro.