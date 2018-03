Aus Libyen sind in den vergangenen Wochen im Rahmen eines internationalen Programms mehr als 15.000 Menschen in ihre Heimatländer zurückgebracht worden.

Das teilte die EU-Außenbeauftragte Mogherini mit. Ihren Angaben zufolge wurden zudem mehr als 1.300 Bürgerkriegsflüchtlinge und politisch Verfolgte von anderen Staaten aufgenommen. Die EU beteiligt sich zusammen mit der UNO und der Afrikanischen Union an dem Evakuierungsprogramm. Grund sind die schlechten Zustände in den libyschen Flüchtlingslagern. Dort soll es zu Vergewaltigungen und Misshandlungen gekommen sein.



In Libyen halten sich Schätzungen zufolge bis zu eine Million Migranten auf. Die meisten von ihnen wollen über das Mittelmeer nach Europa kommen.

