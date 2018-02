Der Grünen-Innenpolitiker von Notz zeigte Verständnis für die Länge der Verhandlungen über eine Neuauflage der Großen Koalition in Berlin.

Manchmal seien solche Nachtsitzungen notwendig, um Kompromisse hinzubekommen, sagte von Notz im Deutschlandfunk (Audio-Link). Demokratie sei auf Kompromisse angelegt. Diese zu erreichen, dauere eben manchmal. Von Notz verwies in diesem Zusammenhang auch auf die gescheiterten Verhandlungen zwischen CDU, CSU, den Grünen und der FDP: "Das lange Verhandeln, dass man miteinander ringt und Kompromisse sucht, das hat seine Berechtigung."



Allerdings habe die Große Koalition ein Imageproblem. "Die wenigsten Menschen lesen Koalitionsverträge, noch weniger als Wahlprogramme lesen", und deshalb sei das Erscheinungsbild einer künftigen Regierung beispielsweise in den Medien entscheidend. Von dieser Wahrnehmung her sei die Große Koalition ein Desaster. Es werde kommuniziert, dass man nicht mehr miteinander wolle und dass es im Grunde ganz schauderhaft sei. Der Zusammenschluss von CDU, CSU und SPD sei eine sehr, sehr unglückliche Beziehung, und dass man hart miteinander verhandele, komme jetzt noch erschwerend hinzu.



Das Problem sei auch ein Personelles, so von Notz: Die Leute, die da am Tisch säßen, könnten keinen richtigen Funken schlagen für das, was sie machen wollten, und keine Begeisterung wecken. Es fehle Inspiration.

