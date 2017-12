Der Grünen-Politiker von Notz hat die Netzpolitik der Großen Koalition kritisiert.

Es habe Entwicklungen gegeben, die der Rechtsstaatlichkeit im Internet zuwiderliefen, sagte von Notz im Deutschlandfunk. Die Digitalisierung in Deutschland habe sich in den vergangenen Jahren nicht zum Besseren entwickelt. Themen wie Datenschutz, Netzneutralität oder Breitbandausbau seien immer noch Baustellen. Gleichzeitig habe die Bundesregierung Hintertüren für mehr Überwachung geschaffen, kritisierte der Grünen-Politiker. Zudem habe die Koalition zu wenige Forderungen der Enquete-Kommission "Digitale Gesellschaft" umgesetzt.



Die Schaffung eines Digitalministeriums sieht von Notz kritisch. Stattdessen brauche es eine bessere Koordination zwischen den digitalen Abteilungen aller Ministerien.



Von Notz rief dazu auf, für mehr Datenschutz oder die Einhaltung der Netzneutralität zu kämpfen. Es gebe Streiter für weniger Rechtsstaatlichkeit im Netz. Da müsse man scharf gegenhalten. Er nannte in diesem Zusammenhang den Chaos Computer Club als wichtige Stimme.



In Leipzig hat gestern der 34. Chaos Communication Congress begonnen. Auf der viertägigen Konferenz des Chaos Computer Clubs befassen sich die Teilnehmer in Vorträgen und Workshops mit Schwachstellen von Computertechnik und Internet-Anwendungen, mit Lauschangriffen und Datenschutz und mit weiteren aktuellen politischen Themen.