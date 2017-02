Von Polizei angeschossen Mann fährt in Heidelberg Fußgänger an - ein Todesopfer

Einsatzfahrzeuge von Polizei und Rettungsdienst am Tatort vor einem Geschäftshaus am 25.02.2017 in Heidelberg (Baden-Württemberg). (dpa-bildfunk / R. Priebe)

Nach der Fahrt eines Autos in eine Menschengruppe in Heidelberg ist ein Fußgänger seinen Verletzungen erlegen.

Wie die Polizei am Abend mitteilte, handelt es sich um einen

73-jährigen. Zuvor hatte ein Mann am Bismarckplatz mehrere Menschen angefahren und war auf seiner Flucht mit einem Messer bewaffnet von der Polizei angeschossen worden. Anschließend wurde er schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Hintergründe und ein mögliches Motiv sind weiterhin unklar. Drei Fußgänger überlebten den Vorfall verletzt. Das Areal wurde zunächst abgesperrt. Spurensicherungsexperten der Polizei waren an der Arbeit.