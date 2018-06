Die Rückkehr von Teilzeit- zu Vollzeitbeschäftigung soll künftig erleichtert werden.

Die Bundesregierung hat das lange umstrittene Rückkehrrecht gebilligt. Aus Regierungskreisen hieß es, das Kabinett habe den Gesetzentwurf von Arbeitsminister Heil am Vormittag auf den Weg gebracht. Abhängig von der Betriebsgröße sollen Arbeitnehmer automatisch ein Recht auf Rückkehr in ihren Vollzeitjob bekommen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Teilzeit von Anfang an befristet war. Diese Regelung würde für etwa 22 Millionen Beschäftigte in Deutschland gelten.



Das Gesetz soll zum 1. Januar 2019 in Kraft treten. Allerdings muss der Bundestag dem Entwurf noch zustimmen.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.