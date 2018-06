Verdi-Chef Bsirske hat die Einigung von Union und SPD auf ein Rückkehrrecht von Teil- in Vollzeit begrüßt.

Er sprach in der "Passauer Neuen Presse" von einem wichtigen Schritt nach vorn. Beschäftigte könnten dadurch aus der Teilzeitfalle herausgeholt werden. Bsirske hob vor allem hervor, dass künftig die Unternehmen beweisen müssten, warum die Bedingungen für die Rückkehr in Vollzeit nicht gegeben seien und nicht der Arbeitnehmer. Der Gesetzentwurf sei hier klipp und klar formuliert. Die Vorlage wird heute im Bundeskabinett beraten. Das Recht auf befristete Teilzeit soll in Unternehmen ab 45 Mitarbeitern gelten.



Außerdem befasst sich das Bundeskabinett am Vormittag mit dem Klimaschutzbericht 2017. Deutschland dürfte demnach sein Ziel, die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40 Prozent gegenüber 1990 zu verringern, deutlich verfehlen.



Weiteres Thema ist eine Verordnung zur Reform der Pflegeausbildung.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.