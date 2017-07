Dennoch fasziniert seine Arbeit noch immer, denn Marx skizzierte, wie die widersprüchlichen Kräfte des Kapitals immer wieder Reichtum und Elend zugleich hervorbringen. Damit betrieb er ökonomische Grundlagenforschung, die umso aktueller erscheint, als die volkswirtschaftliche Fachwissenschaft vom Crash an den Finanzmärkten völlig überrascht wurde, während er schon vor 150 Jahren erkannte, dass der Kapitalismus "mit eherner Notwendigkeit" immer wieder Krisen erzeugt. Als Prophet des Untergangs dieses Wirtschaftssystems taugt Marx trotzdem kaum, meinen Wissenschaftler heute, nutzen seine Schriften aber weiterhin zur Analyse der modernen Gesellschaft.

Der Blickkontakt am Zebrastreifen

Ethische und soziale Probleme des autonomen Autofahrens, Studie der Uni Osnabrück

Zusammenleben in ungleichen Gesellschaften

Tagung 13.-14.7. 2017 an der FU Berlin

Religionen im Trialog

Interview mit Prof. Perry Schmitz-Leukel, Uni Münster, anlässlich der Tagung am 12.-14.7.2017

Wieviel bedeutet uns die Kunst am DDR-Bau?

Podiumsdiskussion und Ausstellung am Institut für Denkmalkunde der Uni Frankfurt/Oder am 18.7.2017