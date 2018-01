Vor 150 Jahren wurde Frank Dyson geboren Der Astronom mit dem Zeitzeichen

Morgen vor 150 Jahren kam in England Frank Dyson zur Welt. Nach einem Studium der Astronomie und Mathematik wurde er im Alter von 26 Jahren Assistent an der Sternwarte Greenwich in London. Dort machte er fotografische Aufnahmen für den Astrographen-Katalog, eine internationale Durchmusterung des gesamten Himmels.

Von Dirk Lorenzen

