Vor 225 Jahren wurde John Herschel geboren Sohn und trotzdem brillanter Astronom

John Herschel kam heute vor 225 Jahren in Slough in England zur Welt. Seine Eltern waren der aus Hannover stammende Astronom Friedrich Wilhelm Herschel und dessen englische Frau Mary Pitt. Auch seine Tante Caroline Herschel war Astronomin und so verwundert es nicht, dass sich auch John der Himmelskunde widmete.

Von Dirk Lorenzen