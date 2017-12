So vorwitzig wie seine berühmte Titelmelodie ist der kleine Maulwurf seit seinem ersten Abenteuer. "Wie der Maulwurf zu seiner Hose kam" hieß es, über die Fernsehschirme lief es im Jahr 1957.

Der Erfinder, der Prager Künstler Zdenek Miler, arbeitete bei den tschechoslowakischen Trickfilmstudios.

"Ich wollte eine neue Figur erfinden; eine Figur, die noch niemand gemacht hat. Mir ist nichts eingefallen, und so bin ich spazierengegangen und habe mir gesagt: Entweder ich komme dabei auf einen guten Gedanken oder ich lasse die ganze Sache bleiben.

Und als ich an eine Wiese kam, bin ich über einen Maulwurfshaufen gestolpert und sagte mir: Das ist die Idee – ein Maulwurf!"

Auf Anhieb ein Erfolg

Der Kleine Maulwurf ist ein Weltstar. Inzwischen gibt es viele Merchandising-Artikel von ihm. (dpa picture alliance / XAMAX)

Und so nahm die Erfolgsgeschichte ihren Lauf: Bei den Filmfestspielen in Venedig gewann der kleine Maulwurf auf Anhieb einen Spitzenplatz, und auf einmal standen Fernsehsender aus aller Welt Schlange, um die Abenteuer vom Maulwurf und seinen Freunden, der Maus und dem Hasen, zu senden.

Der Maulwurf-Erfinder Zdenek Miler ist im Jahr 2011 gestorben. Nur ganz am Anfang, erinnerte er sich in einem seiner seltenen Interviews, hat er am Maulwurf noch etwas geändert; danach blieb er Jahrzehnte über immer gleich.

"Am Anfang hatte er einen Schwanz, den habe ich ihm dann im Laufe der Zeit abgenommen. Und er hatte eine lange Nase; damit sah er recht alt aus. Als ich ihm die Stupsnase gemalt hatte, sah er auf einmal aus wie ein Junge."

Als der Maulwurf die Sprache verlor

Und noch etwas hat sich geändert: Zunächst sprach der Maulwurf noch in seinen Filmen – und zwar tschechisch. Damit die Sprache dem weltweiten Erfolg nicht im Weg steht, machte der Maulwurf schon bald aber nur noch universell verständliche Kindergeräusche – die übrigens stammen von Zdenek Milers eigenen Kindern, wie er einmal verraten hat.

"Das liegt in seinem Charakter: Er ist lieb - und Probleme, die unangenehm sind, löst er mit Witz. Das haben die Kinder gern."

Und daran hat sich auch nach 60 Jahren noch nichts geändert.