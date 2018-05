Vor 70 Jahren Fritz von Unruh hielt die "Rede an die Deutschen"

Nach dem Wiederaufbau fand am 18. Mai 1948 zum hundertjährigen Jubiläum der Nationalversammlung die feierliche Übergabe der restaurierten Paulskirche an die Öffentlichkeit statt. Die Festansprache hielt der Schriftsteller Fritz von Unruh, sie wurde als "Rede an die Deutschen" berühmt.

Von Otto Langels

