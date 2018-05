Im Fall eines vermutlich aus Deutschland entführten Vietnamesen hat die Slowakei eine Verstrickung bestritten.

Innenministerin Savoka sagte im Fernsehen, es sei ausgeschlossen, dass der ehemalige Konzernchef Trinh Xuan Thanh an Bord eines slowakischen Flugzeuges nach Vietnam gebracht worden sei. Alle Mitglieder der damals reisenden vietnamesischen Delegation hätten Diplomatenpässe besessen.



Der slowakische Ministerpräsident Pellegrini hatte dagegen am Mittwoch bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel in Berlin nicht auschließen wollen, dass der Mann mit der slowakischen Maschine nach Vietnam gebracht wurde. Die Bundesregierung hält seine Entführung im Juli 2017 für gesichert; die Regierung in Hanoi spricht dagegen von einer freiwilligen Rückkehr.



In der vietnamesischen Hauptstadt beginnt morgen ein Berufungsprozess gegen den Mann. Er war im Frühjahr in zwei Verfahren wegen Korruption und Misswirtschaft zu lebenslanger Haft veruteilt worden. Menschenrechtler sprachen anschließend von politisch motivierten Urteilen.

