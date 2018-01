Der iranische Außenminister Sarif hat von der Europäischen Union mehr Bemühungen zur Umsetzung des Atomabkommens gefordert.

Statt nur Presseerklärungen abzugeben, sollten auch praktische Schritte unternommen werden, sagte er nach Angaben des Portals "Eghtesadonline" in Teheran. Trotz der Aufhebung der Sanktionen wollten europäische Banken noch keine neuen Handelsprojekte mit dem Iran finanzieren. Der Iran habe seinen Teil des Atomabkommens erfüllt, die Gegenseite aber nicht, kritisierte Sarif.



Er kommt am Donnerstag auf Einladung der EU in Brüssel mit den Außenministern von Deutschland, Frankreich und Großbritannien zusammen. Themen sind laut EU-Angaben das Atomabkommen sowie die jüngste Protestwelle in dem Land.

