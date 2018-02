Vor dem CDU-Parteitag nehmen die Stimmen für eine Erneuerung der Union zu.

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", er halte ein neues Grundsatzprogramm für überfällig. Dieses muss nach Ansicht des Mitgliederbeauftragten der CDU, Otte, dezentral aus den Regionen der Landesverbände erwachsen und nicht in der Berliner Zentrale geschrieben werden. Die CDU-Nachwuchspolitikerin Kinnert forderte eine inhaltliche Erneuerung. Die CDU denke zu wenig über die Konsequenzen des demografischen Wandels und der Digitalisierung nach, sagte sie im Deutschlandfunk.



Führende Politiker der Union forderten, die Union müsse wieder ein konservativeres Profil gewinnen. Günther führter dazu aus, das Konservative könne in der Union manchmal kräftiger hervortreten. Die Spaltung der Gesellschaft offenbare eine Sehnsucht nach Wertorientierung. Der designierte bayerische Ministerpräsident Söder sagte der Funke-Mediengruppe, es gehe dabei nicht um einen Rechtsruck, sondern um die Rückgewinnung der alten Glaubwürdigkeit. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt betonte in der "Passauer Neuen Presse", das Konservative müsse Markenkern der Unionsparteien bleiben.



Ein Sonderparteitag der CDU wird übermorgen über die Annahme des Koalitionsvertrages mit der SPD entscheiden.



CSU-Chef Seehofer kritisierte die bereits für morgen geplante Bekanntgabe der CDU-Minister in einer neuen Großen Koalition. Seehofer sagte der Augsburger Allgemeinen, es sei eine Frage des Stils, Posten erst dann zu verteilen, wenn eine Regierung stehe. Bundeskanzlerin Merkel will morgen Nachmittag die Führungsgremien der Partei darüber informieren, wer die sechs Ministerposten der CDU übernehmen soll.

