Vor der Ostküste Chinas ist ein Öltanker nach einer Kollision mit einem Frachter in Brand geraten.

32 Seeleute des Tankers werden laut der amtlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua vermisst. Eine Such- und Rettungsaktion sei angelaufen. Den Angaben zufolge kollidierte der unter Panama-Flagge fahrende Öltanker rund 300 Kilometer östlich von Shanghai mit einem Frachter aus Hongkong. Der Grund für den Zusammenstoß ist noch unklar. Der Tanker steht demnach in Flammen und ist in Schieflage geraten. Öl lief ins Meer aus. Die Seeleute des Frachters konnten gerettet werden.

