In Berlin-Wedding haben am Vorabend des 1. Mai linke Gruppen gegen steigende Mieten protestiert.

An der "Antikapitalistischen Demonstration" beteiligten sich nach Angaben der Polizei etwa 2.000 Menschen. Im Stadtteil Kreuzberg war ebenfalls eine Demonstration geplant. Nach Angaben eines Polizeisprechers blieb es bislang friedlich. Viele Menschen feierten in Parks.



Rund 1.700 Polizisten sind in der Hauptstadt im Einsatz, unter ihnen auch Beamte aus Nordrhein-Westfalen sowie Kräfte der Bundespolizei.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.