Man muss es Martin Schulz lassen: Seine SPD hat nachgearbeitet. Sie hat ein ordentliches Steuerkonzept vorgelegt.

Wir erinnern uns: Anfang des Jahres war Schulz als Kanzlerkandidat sagenhaft gestartet. Doch dann vergeigte er ebenso sagenhaft die ganze schöne Dynamik. Ein Fehler war, dass die SPD die Neugier auf Martin Schulz nicht nutzte, um inhaltlich nachzulegen. Die Person begeisterte viele, aber die Person bot nichts an.

Weniger Sozialabgaben, veränderter Spitzensteuersatz

Das ist nun anders, Martin Schulz will die Bürger um 15 Milliarden Euro entlasten. Die 15 Milliarden soll der Staat einnehmen, indem Gut- und Sehr-Gut-Verdiener zusätzlich belastet werden. Besser wegkommen sollen vor allem Menschen mit kleinen und mittleren Gehältern.

Wer nicht mehr als 1.300 Euro pro Monat verdient und somit kaum oder gar keine Steuern zahlt, soll anders entlastet werden: Er oder sie soll weniger Beiträge zur Sozialversicherung entrichten.

Dann der Solidaritäts-Zuschlag - einst für den Aufbau Ost eingeführt. Der Soli soll ab dem Jahr 2020 schrittweise abgeschafft werden. Beginnen soll diese Entlastung bei Menschen, die weniger als 52.000 Euro im Jahr verdienen.

Schließlich der Spitzensteuersatz: Bisher greift er für Singles ab 54.000 Euro. Jetzt soll er erst ab gut 76.000 Euro gelten, aber dafür höher liegen: Bei 45 Prozent, statt wie bisher bei 42.

Arbeitsgeräusche aber kein Wumms?

Weniger Sozialabgaben für Geringverdiener - richtig.

Veränderter Spitzensteuersatz - wichtig.

Soli-Abschaffung in Schritten - vernünftig.



Richtig, wichtig, vernünftig. Aber: Wo bleibt der Wumms?



Die SPD um Martin Schulz erzeugt Arbeitsgeräusche. Viele Menschen werden das Konzept begrüßen. Doch das Problem von Schulz ist: Einen Wahlkampf kann er auf diese Weise nicht bestreiten. Ein Herausforderer muss eine starke Geschichte erzählen, eine große Kontroverse aufmachen, er muss ein Spektakel entfachen. Drei Monate vor der Bundestagswahl ist nichts davon zu spüren.

Und wirklich umsetzen, das ahnt jeder, könnte die SPD ihre Pläne nur, falls sie ins Kanzleramt einzieht.

Kein Grund zur Nervosität für die CDU

SPD und Kanzleramt - die Wortkombination klingt wie aus einem Buch für Ur- und Frühgeschichte.

Thematisch hat sie zurzeit nichts, mit dem sie die Union ernsthaft nervös machen kann.

Da ist die Sicherheit: vom Kampf gegen Terroristen bis zum Schutz vor Einbrechern. Hier kann es die SPD schaffen, der Union nicht zu viel Angriffsfläche zu bieten, aber am Ende bleibt Law and Order eine Domäne der Konservativen.

Dann Europa: Martin Schulz, der Super-Muster-EU-Protagonist hat es bisher nicht geschafft, irgendein Feuer zu entfachen. Über Europa hält er Reden am Rande, im Mittelpunkt steht jedoch Angela Merkel. Nicht einmal ihre verbohrte Sparpolitik - beispielsweise gegenüber Griechenland -, vermag Martin Schulz gegen sie zu wenden.

Sicherheit nicht, Europa nicht, bleibt das Kerngeschäft: Bleibt die Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit hat eben mit Geld zu tun, also auch mit Steuern.

Die SPD hat intern geredet und gerechnet. Ihr Konzept tragen die Pragmatiker mit, genauso wie die Parteilinken. Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz ist zufrieden, genauso wie der Hesse Thorsten Schäfer-Gümbel.

Innerparteilicher Konsens reicht nicht

Alles austariert, alles einigermaßen stabil vor dem Parteitag am Sonntag. Gemessen an ihrem Streitpotenzial hat die SPD sich wirklich angestrengt. Nur: Es interessiert halt überhaupt niemanden, wie die Atmosphäre in den Vorständen und Präsidien gerade so ist.

Eine Partei, die eine beliebte Kanzlerin aus dem Amt vertreiben will, braucht mehr als innerparteilichen Konsens, sie braucht mehr als redliches Rechnen und beruhigendes Retro. Sie braucht einen Wumms.

Angela Merkels CDU kann es sich leisten, bloß ein paar Steuergeschenke anzukündigen. Dagegen müsste die SPD etwas riskieren, sie müsste provozieren, müsste polarisieren. Wahlkampf läuft nicht über Steuertabellen. Wer angreifen will, muss das mit greifbaren Forderungen tun.

Die SPD könnte über eine neue Reform der Erbschaftssteuer mehr sagen als nur, dass sie irgendwas machen will. Sie könnte sehr konkret benennen, wem etwas weggenommen gehört. Sie müsste an Millionäre und Multimillionäre ran.

Und warum nicht doch die Vermögenssteuer in die Debatte werfen? Das brächte Ärger mit mächtigen Lobbyverbänden, und vielleicht gäbe es ihn dann, den Wumms.

Bleibt der Wumms aus, regiert Angela Merkel weiter: leise, aber dauerhaft.

Georg Löwisch (Anja Weber)Georg Löwisch wurde 1974 in Freiburg geboren. In Leipzig studierte er Journalistik und Afrikanistik. Schon vor dem Abschluss arbeitete er als freier Reporter für Zeitungen, verschiedene ARD-Radios und den Deutschlandfunk. Als Korrespondent berichtete er für den Fachdienst epd medien. Bei der "taz" in Berlin absolvierte er 1998 sein Volontariat, verantwortete ab 2001 die Reportage-Seite, wurde 2005 innenpolitischer Reporter und 2009 Gründungsressortleiter der "sonntaz", der heutigen "taz am wochenende". 2012 wechselte er zum Magazin "Cicero". Seit mehreren Jahren unterrichtet er an der Universität der Künste in Berlin und der Henri-Nannen-Schule in Hamburg. Im September 2015 kehrte er als Chefredakteur zur "taz" zurück.