Vor dem heute beginnenden EU-Gipfel in Brüssel hat Kommissionschef Juncker vor Isolationismus und Protektionsmus gewarnt.

Er schreibt in einem Beitrag für den "Kölner Stadt-Anzeiger", die europäische Industrie sei wegen ihrer internationalen Vernetzung von freiem und fairem Handel abhängig. Die EU werde deshalb weiter gegen unfaire Praktiken anderer Länder vorgehen.



Der Freihandel ist eines der Themen auf dem Treffen der Staats- und Regierungschefs - als Gegenpol zur protektionistischen Politik der neuen US-Regierung. Außerdem steht die Wahl des EU-Ratspräsidenten auf dem Programm. Amtsinhaber Tusk aus Polen kandidiert erneut, wird aber von der Regierung in Warschau nicht unterstützt. Sie schickt mit dem Europa-Abgeordneten Saryusz-Wolski einen eigenen Kandidaten ins Rennen.



Der Vorsitzende der Europäischen Linken, Gysi, warnte im Deutschlandfunk vor einem Zerfall der Europäischen Union. Die EU sei so gefährdet wie noch nie. In sechs Mitgliedstaaten sagten die Menschen schon nicht mehr "Ja" zu Europa. Allein schon wegen der Jugend müsse die EU gerettet werden, betonte Gysi.