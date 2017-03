Wenige Tage vor dem EU-Gipfel in Rom hat der Vorsitzende der polnischen Regierungspartei PiS, Kaczynski, Widerstand gegen ein Europa der zwei Geschwindigkeiten angekündigt.

Dem müsse man sich mit aller Macht entgegenstellen, sagte Kaczynski in Warschau. Für Polen würde das nach seinen Worten nämlich bedeuten, aus der EU hinausgedrängt oder herabgestuft zu werden. Am kommenden Samstag wollen die EU-Staats- und Regierungschefs in Rom mit Blick auf den Austritt Großbritanniens über eine Neuausrichtung beraten. Ein Konzept könnte dabei ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten sein, das unter anderem von

Deutschland und Frankreich unterstützt wird.