Bundeskanzlerin Merkel versucht bereits vor dem offziellen Beginn des G20-Gipfels in Hamburg Chancen für Kompromisse in wichtigen Themen auszuloten.

Am Abend empfängt sie in der Hansestadt unter anderem US-Präsident Trump, der sich derzeit noch in Polen aufhält. Dort will er am Mittag eine Rede zu den künftigen Beziehungen zu Europa und der Nato halten. Polens Präsident Duda sagte, dass Trump zu Beginn seiner Reise Warschau besuche, zeige, wie wichtig das Land sei. Am Rande der Trump-Visite wurde bekannt, dass Polen Patriot-Abwehr-Raketen von den USA kaufen will.



Beim morgen beginnenden G20-Gipfel trifft auch der russische Staatschef Putin erstmals mit Trump zusammen. Bereits im Vorfeld bekannte sich der Kremlchef zum freien Welthandel. Anders als Trump stellte sich Putin in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt" auch beim Thema Klimaschutz hinter Merkel.